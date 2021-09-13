بريد الوطن .. عندليب النغم
كتب:
الوطن
09:17 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية
ضاع النغم من الوتر
والوَشّ جنِّنى
والفن حاله اتعوج
وانا لسه مستنِّى
تعالى عِيد فنِّنا
يا عندليب غنِّى
يا مسك أهل النغم
يا كفّ متحنِّى
هاجرت طيور الهوى
ما اعرفشى راحت فين
كل الأصيل اغترب
وتاهت العناوين
كل اللى فاضل نشاز
قاعد على الصفين
زى الردىء الهزيل
عايم على الميا
أما التقيل الأصيل
ساكن فـى عمق الطين
يا عندليب النغم
شوف الطرب مالُه
دا حاله أصبح عدم
تعالى شوف حاله
صار النغم درَبُكة
فى كل أحوالُه
إبراهيم خليل إبراهيم
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