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محمود مسلم

بريد الوطن .. عندليب النغم

كتب:

الوطن
09:17 م | الإثنين 13 سبتمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

ضاع النغم من الوتر

والوَشّ جنِّنى

والفن حاله اتعوج

وانا لسه مستنِّى

تعالى عِيد فنِّنا

يا عندليب غنِّى

يا مسك أهل النغم

يا كفّ متحنِّى

هاجرت طيور الهوى

ما اعرفشى راحت فين

كل الأصيل اغترب

وتاهت العناوين

كل اللى فاضل نشاز

قاعد على الصفين

زى الردىء الهزيل

عايم على الميا

أما التقيل الأصيل

ساكن فـى عمق الطين

يا عندليب النغم

شوف الطرب مالُه

دا حاله أصبح عدم

تعالى شوف حاله

صار النغم درَبُكة

فى كل أحوالُه

                                             إبراهيم خليل إبراهيم  

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