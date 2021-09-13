بريد الوطن .. عندليب النغم

ضاع النغم من الوتر

والوَشّ جنِّنى

والفن حاله اتعوج

وانا لسه مستنِّى

تعالى عِيد فنِّنا

يا عندليب غنِّى

يا مسك أهل النغم

يا كفّ متحنِّى

هاجرت طيور الهوى

ما اعرفشى راحت فين

كل الأصيل اغترب

وتاهت العناوين

كل اللى فاضل نشاز

قاعد على الصفين

زى الردىء الهزيل

عايم على الميا

أما التقيل الأصيل

ساكن فـى عمق الطين

يا عندليب النغم

شوف الطرب مالُه

دا حاله أصبح عدم

تعالى شوف حاله

صار النغم درَبُكة

فى كل أحوالُه

إبراهيم خليل إبراهيم

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