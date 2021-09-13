بريد الوطن .. اردم ترعة أولاد سراج يا محافظ أسيوط

نعانى نحن أهالى قرية أولاد سراج، التابعة لمركز الفتح بأسيوط، من وجود جزء يسير متبق من ترعة كان يُعتمد عليها فى الرى لعدة عقود، ولكن لانعدام الفائدة واتجاه المزارعين للرى الارتوازى، وعندما فقدت قيمتها، تم ردم معظمها ولم يتبقَّ منها سوى 500 متر تقريباً تحولت إلى بؤرة للتلوث لانعدام المياه فيها إلا من مياه صرف تفرغها سيارات الكسح أو تصريف بعض البيوت، بعد أن أصبح الجزء المتبقى يتخلل الكتلة السكنية، لذا نناشد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، العمل على ردم الجزء المتبقى ورصفه والاستفادة منه كشارع لنحافظ على صحة السادة المواطنين.

طه عمر محمد

أولاد سراج - أسيوط

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