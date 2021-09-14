بريد الوطن.. قممُ القِيَم

العلا فوق سموها إن سمت

للعدنان نقصان يا خير المصطفين

مات ولم يمت قصة ما انتهت

أعظم غائباً سيد الحاضرين

يا لزهرة بحب الله قد ارتوت

وكنت بحبه خير المعطرين

دونك الدنيا ظلام قد هوت

وبك ومنك عشق الدين واللين

له دعوة مستجابة فأجلها

فكان من الوارثين الحكيمين

فاختار الشفاعة فالله سجلها

فطاب الاختيار وطاب للمختارين

حكمة لم تستطع أن تقدرها

رحمات بها من رب العالمين

محمود خالد السقطى

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