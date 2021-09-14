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محمود مسلم

بريد الوطن.. قممُ القِيَم

كتب:

بريد الوطن
07:48 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

العلا فوق سموها إن سمت

للعدنان نقصان يا خير المصطفين

مات ولم يمت قصة ما انتهت

أعظم غائباً سيد الحاضرين

يا لزهرة بحب الله قد ارتوت

وكنت بحبه خير المعطرين

دونك الدنيا ظلام قد هوت

وبك ومنك عشق الدين واللين

له دعوة مستجابة فأجلها

فكان من الوارثين الحكيمين

فاختار الشفاعة فالله سجلها

فطاب الاختيار وطاب للمختارين

حكمة لم تستطع أن تقدرها

رحمات بها من رب العالمين

 

                                محمود خالد السقطى

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