بريد الوطن.. قممُ القِيَم
كتب:
بريد الوطن
07:48 م | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
بريد الوطن
العلا فوق سموها إن سمت
للعدنان نقصان يا خير المصطفين
مات ولم يمت قصة ما انتهت
أعظم غائباً سيد الحاضرين
يا لزهرة بحب الله قد ارتوت
وكنت بحبه خير المعطرين
دونك الدنيا ظلام قد هوت
وبك ومنك عشق الدين واللين
له دعوة مستجابة فأجلها
فكان من الوارثين الحكيمين
فاختار الشفاعة فالله سجلها
فطاب الاختيار وطاب للمختارين
حكمة لم تستطع أن تقدرها
رحمات بها من رب العالمين
محمود خالد السقطى
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com