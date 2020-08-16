رئيس "القومية للأنفاق": سعر تذكرة المترو يُستخدم لصيانة ومتابعة المرفق

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن المرحلة الرابعة لخطوط مترو الأنفاق التي جرى افتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمتد لأول مرة إلى أقصى شرق القاهرة لخدمة الكثافة السكانية في شارع جسر السويس، موضحًا أن المحطات الجديدة مصممة على أحدث طراز عالمي خاصة محطة عدلي منصور.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أن سعر التذكرة يستخدم للصيانة والمتابعة، للحفاظ على الخدمة المتميزة التي يقدمها مشروع مترو الأنفاق، فتكاليف إنشاء محطات المترو وخطوط نقل الأنفاق ذات تكلفة عالية جدا، وتحتاج لمتابعة وصيانة دورية وتوافر أحدث أساليب التشغيل.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، منذ قليل، أنه سيجري تحريك أسعار تذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 التي تشمل من محطة إلى 9 محطات إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 التي تشمل من 9 محطات إلى 16 محطة إلى 7 جنيهات، والتذكرة التي تضم من 16 محطة لأربعين إلى 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.