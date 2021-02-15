«التأكد من سلامة الشاسيه».. 12 نصيحة قبل شراء سيارة مستعملة

شراء سيارة جديدة «زيرو» أصبح أمرا عسيرا على الكثيرين بسبب ارتفاع أسعارها، فضلا عن ظاهرة «الأوفر بريس»، وهو زيادة مبلغ على سعر السيارة المعلن لاستلامها في الوقت المحدد، مما يجعل الكثيرون يلجئون إلى سوق السيارات المستعملة، أو تبديل السيارة بموديل آخر.

وعلى الرغم أن سعر السيارات المستعملة أرخص كثيرًا من الزيرو، إلا أنها محفوفة بالمخاطر، حيث يمكن أن تتعرض للنصب أو بها عيوب استخدام، فكيف يمكن التأكد من السيارة المستعملة قبل شراؤها؟

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أهم النصائح التي يجب أن تتبعها عند شراء سيارة مستعملة حتى لا تتعرض للنصب، أو شراء سيارة بها عيوب استخدام، وفقًا للمهندس السيد خميس مهندس مكانيكا..

نصائح عند شراء سيارة مستعملة حتى لا تتعرض للنصب

يعتبر أنسب وقت لشراء سيارة مستعملة، في الربع الأخير من العام، حيث يرغب الكثيرون في تبديل موديلاتهم القديمة وشراء أخرى، ورغبة في تحقيق أكبر ربح قبل نهاية العام، لذلك يقومون بوضع خصومات كبيرة.

يفضل عند شراء سيارة يجب أن تكون موديل حديث، ويفضل ألا يكون قد مر عليها أكثر من 5 سنوات.

بعد الاتفاق على شراء السيارة المستعملة، فيجب تواجد فني متخصص لفحص سيارة.

- التأكد من سلامة الشاسيه، وفحص الأجزاء الميكانيكية للسيارة، والمحرك وكفاءته.

- الفحص والتأكد من سلامة دورة التكيف والكشف عنها.

- التأكد من سلامة سير الكاتينة.

- فحص صالون السيارة بدقة، والتأكد من عدم وجود أي تلف داخله.

- التأكد من أن للسيارة توكيل معتمد وأوراق تؤكد إجراء الصيانة الدورية للسيارة، وأن تكون مسجلة في مركز خدمة معتمد.

- التأكد من نوعها، وسنة التصنيع، ومعرفة عمرها الافتراضي، والفترة التي تواجدت مع المستهلك الأول.

- التأكد من عدد الكيلو مترات التي حققتها السيارة، للتأكد من تغير زيت السيارة،

- الاستعانة بفني لفحص السيارة، أو عمل فحص شامل لها داخل أحد المراكز المتخصصة.

- التأكد من سلامة الجسم الخارجي، من خلال فحص الجانبين، وسقف السيارة، للتأكد من سلامتهم، ويمكن التأكد من خلال أحد مراكز الخدمة المتخصصة.