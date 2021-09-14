«العليا للفيروسات» تحذر من تناول أدوية السيولة لمصابي كورونا دون طبيب

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن فرص الإصابة تزيد لدى الأشخاص إذا لم يتناولوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مبينا أن 15% من المطعمين يصابون بجلطات بحسب الدراسات العلمية، لافتا إلى أن عدد الإصابات الحرجة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل من الإصابات الحرجة في الموجات الأخرى، مشددا على ضرورة التعامل مع أدوية السيولة بدقة شديدة.

تحذيرات من أدوية السيولة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «بلاش استعمال البروتوكول الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بنكلم الصيدلية تجيبله عشان أدوية السيولة ممكن تؤدي إلى نزيف داخلي وأدوية السيولة بتتاخد بعد المراجعة مع الأطباء والإسبرين مش دوا سيولة، وبننصح إن بعد سن 40 أو 50 مينفعش يتاخد دوا مع الإسبرين عشان مش هيكونوا فعالين لعلاج السيولة».

قصة ظهور فيروس كورونا المستجد

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي وسط الصين، في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في مقرها بالأمم المتحدة، وبدأت الدول إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في سبتمبر 2020، وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين، ونسقت مصر مع الصين لتصنيع اللقاح الصيني في مصر مع تطعيم المواطنين به من أجل تكوين المناعة الجماعية لاستمرار العمل، خاصة بعد تأثير فيروس كورونا على اقتصاد مختلف الدول وتأجيل بعض الفعاليات الرياضية والفنية في دول عربية وغربية.