لطلاب الجامعة.. خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

يستعد طلاب الجامعات لعودة الدراسة خلال مطلع شهر أكتوبر المقبل، وحرصا على سلامتهم، أعلنت وزارة التعليم العالي أنه لن يسمح بدخول أي طالب إلى الحرم الجامعي بدون الحصول على لقاح كورونا، لذلك يبحث طلاب الجامعة عن خطوات التقدم للحصول على اللقاح قبل بداية العام الدراسي.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها للمتابعين على مدار اليوم، خطوات حصول طلاب الجامعة على لقاح كورونا، من خلال موقع وزارة الصحة، وذلك في السطور التالية..

تطعيم طلاب الجامعة بـ لقاح كورونا

وأتاحت وزارة الصحة المصرية للطلاب التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بشكل مجاني بالكامل، وذلك من خلال موقع الوزارة، يليها إرسال رسالة بها رقم الطلب، وإليكم الخطوات..

خطوات تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة2021

التسجيل عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا متاح على مدار الساعة، وبشكل يومي من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا، بشرط أن يكون المتقدم أكبر من 18 عامًا.

- اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت « أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى».

- ستظهر أمامك صفحة جديدة تطلب استيفاء البيانات الشخصية مثل الاسم كاملا كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، وهكذا.

- سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم الهاتف، ويجرى إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل، ثم يمكنك الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- سيطلب منك الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بعد الحصول على رقم الطلب، يجب التقدم به للجامعة التي تدرس بها، فمثلا تتيح جامعتا حلوان والمنصورة إمكانية التسجيل عبر موقع خاص بهما لتحديد موعد للحصول على اللقاح.