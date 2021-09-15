رئيس حماية المستهلك: رفض الشركات إرجاع السلعة يغرمها 2 مليون جنيه

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحل بالتفاوض في مشكلات البيع أفضل لأن عدم الحل بذلك يجعل الجهاز يلجأ إلى القضاء للفصل في الأمر وإذا رفض البائع إرجاع السلعة التي اشتراها العميل فقد يدفع 2 مليون جنيه غرامة تحصل الدولة عليها وقد يمتد الحكم للسجن، لافتا إلى أن الجهاز يضم محققين على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الاستجابة من الشركات تصل إلى 94%.

ألف سيارة ألمانية معيوبة اشتكى أصحابها من برنامج تشغيل الماتور

وأضاف «حسام الدين»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن نحو ألف سيارة شملت عيوب صناعة وتم تقديم المستهلكين شكوى من أجل حل هذه المشكلة في السيارة بعد وجود أزمة في برنامج التشغيل في المحرك وهو الأمر الذي أثر على حلقات ضغط الزيت وأثر على السيارة، مبينا أن الظاهرة تم رصدها في 7 سيارات ولكنها امتدت في الوقت الحالي إلى 1000 سيارة وتم انتداب لجنة من هندسة عين شمس والمطرية والمنيا لمعرفة سبب هذه العطل في الماتور، مبينا أن الشركة المسؤولة عن السيارة قدمت اعتذارا للشركة وبينت أنها ستعمل على حل الأمر.

الجهاز غير متحامل على الشركات

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لا يكون متحامل على الشركات وتم إلزام الشركة باستبدال كل المحركات بأخرى جديدة في كل السيارات التي اشتكى أصحابها، متابعا: «الشركة أعلنت انهارده في صحفتين يوميتين مخاطبة جميع العملاء من أجل استدعاء السيارات التي بها الشمكلة لعمل تحديث في برنامج تشغيل الماتور، وإحنا استدعينا 73 منهم 4 استدعاءات محلية وصلت إلى جهات عالمية، ومينفعش نجيب حق حد من غير فاتورة أو تبادل إيميلات بحسب القانون، ولو سمحت اشتروا من القطاع الرسمي، أما المادة 115 من القانون مختصة بالعقارات وبتستهدف الناس اللي بتبيع عقارات دون ترخيص أو فكرة التايم شير ولكن فكرة أسعار العقارات دي مش بتاعتنا وإحنا في سوق حر واللي بينظموا المنافسة».