«حماية المستهلك» يحذر من شراء الملابس مجهولة المصدر: تسبب مشكلات صحية

حذر أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، المستهلكين من الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المطلق فإن المستهلك يجب ألا يتعامل مع سلعة مجهولة المصدر سواء على الإنترنت أو الشارع، موضحًا أن السلع مجهولة المصدر تسبب مشاكل صحية حتى لو كانت ملابس، لأن بعض الملابس قد تُصنع من مواد تسبب حساسية أو أمراض معينة.

زيادة وعي المواطنين

وكشف «حسام الدين»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن وعي المواطن بوجود الجهاز يزيد، مشددًا على أن الجهاز يعمل جاهدًا على إعادة حق المواطن، لأن هناك مؤسسات أخرى تدعم حقوق التجار والصناع ولذلك فإن المواطن «مالوش غير الجهاز عشان يجيبله حقه».

افتتاح فروع أخرى في المحافظات

ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز كان يستقبل 27 ألف شكوى سنويًا كحد أقصى، ووصلت حاليًا إلى 174 ألف شكوى، وبالتالي هناك تطور ولكن لا يرقى إلى المعدلات التي يستهدفونها، ويسعون إلى التوسع في المحافظات، حيث إنهم يغطون حاليًا 8 محافظات فقط، و9 محافظات في التشغيل التجريبي، كما أنهم يتوسعون في العمل داخل الأسواق، وهناك خطة ستنفذ مع بداية 2022، حيث يكون الجهاز أقرب إلى المواطن مما يتصور، ووفقا للأرقام هناك تطور في عمل الجهاز يصل إلى 7 أضعاف.

أهمية الحصول على فاتورة

وشدد على أن الفاتورة مهمة لكي يحصل المواطن على حقه، أو أي دليل يثبت البيع مثل الإيميلات الخاصة بالبيع الإلكتروني، ولكن دون الأدلة من الصعب الحصول على حق المستهلك.