7 شواهد لمقتل «مهندس المنصورة» غدراً على يد صديقه.. الجثة ظلت بمكانها

كشفت التحقيقات بعد أسبوعين من مقتل مهندس المنصورة، أحمد عاطف الشربيني، أن وراء ارتكاب الجريمة هو صديقه، الذي وثق فيه وأعطاه ما لديه من نقود ليعمل بها في تصنيع البلاستيك، كما أقرضه مبالغ مالية عندما شعر أنه يعاني ضائقة مالية.

ومع اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة، كان لوالد المجني عليه 7 شواهد، تؤكد أن من ارتكب الواقعة هو صديق نجله، وهي الشواهد التي رواها الأب لـ«الوطن»، ليبرهن بها على صحة اتهامه لصديق ابنه بارتكاب الجريمة.

7 شواهد تؤكد مقتل مهندس المنصورة غدراً على يد صديقه

1- قال عاطف الشربيني، والد مهندس المنصورة، إن آخر اتصال مع ابنه المهندس أحمد، كان أثناء تواجده مع صديقه أعلى كوبري جامعة المنصورة، بادعاء أن السيارة سخنت، وأنهم توقفوا على الكوبري في انتظار أن تبرد السيارة.

2- تم العثور على جثمان المجني عليه في نفس المكان الذي أخبره ابنه أنه متوقف مع صديقه فيه، و«من قدر ربنا أن الجثة لم تتحرك من المكان»، بل ظلت طوال هذه الفترة عالقة في مكانها إلي أن اكتشف وجودها عمال تطهير مجري النيل.

والد مهندس المنصورة: صديقه غدر به وقال إنه ذهب إلى دمياط

3- بعد أن نفذ صديقه الجريمة، حاول أن يلفت أنظارنا مدعياً أن أحمد سافر إلى محافظة دمياط، رغم تأكيد أحمد لنا أنه سيعود إلى البيت، مشيراً إلى أن الجاني افترض أن الجثة ستتحرك مع اتجاه المياه نحو دمياط، ولن يتم اكتشافها إلا في نفس مكان ارتكاب الجريمة، إلا أن قدر ربنا جعل الجثة لا تتحرك من مكانها وظلت فيها طوال هذه الفترة.

4- ابني وصديقه جلسا مع بعضهما على مقهى، وشربا قهوة، ثم شرب ابني لبن رائب، وممكن يكون وضع لابني مخدر، أو أعطاه أي شيء جعله لا يقاوم عند ارتكاب الجريمة.

5- المتهم جاء لنا البيت في ثاني يوم اختفاء أحمد، وحاول اقناعنا أنه ليس له علاقة بغيابه.

6- المتهم أخبرنا أن أحمد أخذ منه مبلغ 80 ألف جنيه وركب تاكسي، بعد ما تعطلت السيارة، في حين أنه ليس من عادة أحمد أبداً أن يركب سيارة تاكسي، وإنما يركب مع شركات التوصل ويستدعيهم من خلال تليفونه.

7- كلما نظرت في عين المتهم كان ينظر في الأرض يخشى أن تأتي عينيه في عيني، فعين الخائن تخاف دائماً من المواجهة.

من جهة أخرى، أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية بحبس المتهم «محمد أ.»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة، وطالبت بتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما استعجلت تقرير مصلحة الطب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.