«لو قريبك من متحدي الإعاقة».. اشتغل ساعة واحصل على أجرك كامل

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر ولم تتوقف الدولة المصرية عن دعم أصحاب الإعاقة وذوي الهمم، بل امتد الدعم والمساندة لأسرهم وذويهم، فضلا عن مراعاة قانون الخدمة المدنية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخفيض ساعات العمل اليومية عند مراعاة الموظف لأحد أقاربه من ذوي الإعاقة.

وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن هناك حالات يجوز لها تخفيض عدد ساعات عملها في اليوم بمقدار ساعة لكل من:

- الموظف ذو الإعاقة.

- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة.

قانوني: القانون خاص بالعاملين في القطاع الحكومي

من جانبه، قال الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعتي طنطا والسادات لـ«الوطن»، إن هذا القانون خاص بالعاملين في القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص غير ملزم بتحديد عدد ساعات العمل، خاصة للموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.

حقوق المرأة بنص القانون

وكان قد راعى قانون الخدمة المدنية أهم حقوق للمرأة، حيث حظر القانون التمييز بين الموظفين بسبب الدين أو الجنس أو النوع، فضلا عن تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز وذلك في حال إذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز .

للمرأة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها

وأضاف قانون الخدمة المدنية أنه يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون الحاجة لعودتها للعمل، فضلا عن إعطاء الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، ويكون هذه الاجازة بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

كما أوضح القانون أن للمرأة إجازة الوضع حتى وإن توفي مولودها، وتمنح إجازة دون أجر بناء على طلبها لمرافقة زوجها إذا سافر إلى الخارج، بالإضافة لاستحقاقها إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة.