حادثان في سوهاج.. مصرع طالب غرقا ووفاة طفل صعقا

تمكن الأهالي من انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، كما لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء إثر ملامسة يديه أحد الأسلاك العارية بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثتين.

مصرع طالب غرقا في نهر النيل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية دائرة مركز المراغة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين انتشال الجثة.

وتبين من المعاينة والفحص غرق «أحمد. ع. ا»، 17 عاما، طالب، ويقيم بدائرة المركز، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بسؤال والدته «صفية. ى. ع» 62 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء قيام نجلها بالاستحمام في النهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول «سامح. ر. م»، 12 عاما، تلميذ، ويقيم مركز جرجا، إلى مستشفى جرجا العام «جثة هامدة» إثر صعق كهرباء، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

بسؤال شقيقه «محمد. ر. م»، 25 عاما، ويقيم بذات الناحية قال إنه أثناء قيام شقيقه بتشغيل سماعات صوت بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، ما نتح عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.