التحريات تكشف سر مقتل صاحب مخبز السلام: «من أسيوط وعليه ثأر»

أنهى مجهولون أمس الثلاثاء، حياة صاحب مخبز في دائرة قسم أول السلام، بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.

بداية الواقعة: بلاغ بمقتل صاحب مخبز

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بمقتل صاحب مخبز بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة المدعو «حمدي ع. م. ع»، 46 عاما، صاحب مخبز، وسط بركة من الدماء أمام المخبز الخاص به في منطقة اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالفحص تبين أنه مصابا بعده طلقات نارية في الصدر والبطن والرأس.

التحريات: المجني عليه من أسيوط وسافر القاهرة للهرب من الثأر

وكشفت التحريات أن المجني عليه من محافظة أسيوط، وترك بلدته وسافر إلى القاهرة للهروب من الثأر، واستقر في المنطقة التي شهدت الواقعة وقام بانشاء مخبز، مضيفة أنه اثناء تواجده بالأمس أمام المخبز الخاص به، قام شخصان يستقلان دراجة نارية بإطلاق وابلا من الطلقات تجاه المجني عليه، وسقط في الحال ولفظ أنفاسه الأخيرة.

فريق بحث لضبط المتهمين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول السلام بالتنسيق مع ضباط الأمن، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها لكشف هوية منفذي الواقعة تمهيدا لضبطهم، كما تم التنيسق مع ضباط مديرية أمن أسيوط لمعرفة العائلة صاحبة الثأر لدى المجني عليه، تمهيدا لضبط المنفذين للواقعة في حالة عودتهم إلى محافظة أسيوط للاختباء من مطاردة الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.