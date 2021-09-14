جامعة الأقصر تعلن تنظيم احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أعضاء مجلس الجامعة، حيث وافق على عدة قرارات، من بينها تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر

ووافق مجلس جامعة الأقصر على تفعيل مركز الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، مع إرسالها إلى بيت الخبرة ووزارة المالية، فضلاً عن تجهيز احتفالية كبرى مع قدوم أعياد أكتوبر، بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة، فضلاً عن تجهيز قافلة طبية بالتعاون كلية الطب ومديرية الصحة بمحافظ الأقصر.

بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة الثقافة

كما وافق مجلس جامعة الأقصر، خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة الثقافة والإبداع، والمشاركة في الدورة الثالثة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، المقرر انطلاقها في الفترة من 22 فبراير 2022 حتى 28 من الشهر نفسه.

كما ناقش الحضور النظر في بعض القرارات، منها تعديل بعض المواد بمركز استشارات وتقنية المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، فضلاً عن النظر في إنشاء مركز «سباكة البرونز» داخل كلية الفنون الجميلة، وضرورة النظر في اللائحة المالية والإدارية بمركز دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب.

رئيس الجامعة يلتقي وفد القومية للبريد

واستقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، في وقت سابق صباح اليوم، وفداً تابعاً للهيئة القومية للبريد، حيث تم اختيار موقع إنشاء مكتب بريد داخل جامعة الأقصر، ضمن محاولات الجامعة لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.