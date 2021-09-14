«الزراعة» في أسبوع.. إزالة التعديات بالمحافظات وأول مزاد علني لبيع القطن بالفيوم

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد الرابع من إصدار: «الزراعة في كل مص» بالانفوجراف، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر الجاري.

حصاد 2 حقل إرشادي تعليمي بالجيزة

وأشار الانفوجراف إلى قيام مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بحصاد 2 حقل إرشادي تعليمي «حقل أبيض هجين فردى 131، حقل أصفر هجين فردى 168» والتابع للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم 2021، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عددا من الاجتماعات مع مديري الإدارات الزراعية؛ لمناقشة عدة موضوعات، بينها الزراعة النظيفة، والتحول لنظم الري الحديث وتكثيف حملات التوعية في هذا المجال، فضلا عن تأهيل المساقي، كما تم تنظيم يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية.

إزالة 19 حالة تعد في المنوفية

وخلال هذا الأسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة منظومة كارت الفلاح وعمليات صرف الأسمدة، كذلك تم شن حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم المرور على «43» لبيع المبيدات والمخصبات الزراعية؛ ما أسفر عن ضبط «37» عبوة من المبيدات الغير مسجله بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، كما تم عقد عدد «35» ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات أهمها: ترشيد المياه ـ التربية الأمنة للطيور المنزلية ـ توعيه صغار المربين والفلاحين بمراكز توزيع وتجميع الألبان ـ التحول إلى الحديث وتبطين المساقى.

مؤتمر حول أهمية الري الحديث في كفر الشيخ

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع الري وبحضور محافظ كفر الشيخ، مؤتمرًا؛ للحديث عن أهمية تطوير الرى وتبطين المساقى حيث يهدف تبطين المساقى إلى سهولة سريان المياه وتقليل الفاقد من مياه الري.

وفي مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية تم متابعة مشروع الري الحديث وتبطين الترع، كذلك متابعة مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة.

افتتاح مبنى الوحدة البيطرية بقرية تل حوين بالشرقية

كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بافتتاح مبنى الوحدة البيطرية بقرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 226 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز دمنهور، حوش عيسى، ابوالمطامير، شبراخيت، ايتاى البارود، كفر الدوار، المحمودية.

كما اجتمعت لجنة القيادات بالمديرية لاختيار مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية وتم اختبار المتقدمين لمنصب مدير إدارة الإنتاج الحيواني.

ونفذت مديرية الزراعة بالنوبارية بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان «الاستخدام الآمن والفعال لـمبيدات الحشائش»؛ بهدف توصيل التوصيات الإرشادية للمزارعين والخاصة بالخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل المختلفة، وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش ما يؤدي لزيادة الإنتاجية.

رش «32» نخلة بحدائق أنطونيادس بالإسكندرية

كما أن الدورة هدفت لتدريب 30 متدربًا، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالمعمورة، كما قامت أيضا بمتابعة وفحص ورش النخيل ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحديقة الحيوان وحدائق انطونيادس وتم رش عدد «٣٢» نخلة بحدائق أنطونيادس.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بعقد ندوة تحت عنوان «التغذية الصحية للوقاية من كورونا» وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي والتنسيق بين الجهات للتوعية بالقضايا الهامة لتنمية المجتمع.

تسمين عجول البتلو لمدة عام بفائدة 5% بفروض ميسرة

كما قامت بعقد ندوة إرشادية بالتنسيق بين إدارتي الإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني ببورسعيد والبنك الأهلي، وتم التطرق وتوعية المزارعين نحو توفير قروض ميسرة لتسمين عجول البتلو لمدة عام بفائدة 5%.

كما قامت أيضا بمتابعة حصاد الحقول الإرشادية لمحصول الأزر ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بزيادة إنتاجية المحصول في الأراضي الملحية للموسم الزراعي 2021، كما تم أيضا حصاد أول حقل من الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية.

كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالمرور على زراعات المانجو، ونظمت بالتنسيق مع البنك الزراعي مؤتمرًا؛ للحديث حول الشمول المالي، وعرض الخدمات التي يتم تقديمها للمزارعين.

إطلاق أول مزاد علني لبيع محصول القطن بالفيوم

وتم إطلاق أول مزاد علني لبيع محصول القطن بمحافظة الفيوم، حيث ارتفع خلال التداول ليصل سعر البيع النهائي إلى 3865 جنيه للقنطار.

كما تم إطلاق حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، ابشواى، طامية، سنورس، كما قامت أيضا بمتابعة حلقات تجميع القطن بمراكز المحافظة للوقوف على موقف توريد القطن للحلقات.

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي.

كما افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحدة عزبة البوصة البيطرية بمركز نجع حمادى رافقه مدير عام مديرية الطب البيطري.

4 ملايين جنيه.. تكلفة وحدة عزبة البوصة البيطرية

وتقدم الوحدة خدماتها البيطرية لصغار المربين بقرى عزبة البوصة وأبو حزام وحمرا دوم وتشتمل على معمل تحليل وصيدلية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى استراحة طبيب، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 ملايين جنيه.