البترول: اليوم آخر موعد لتسجيل الإستهلاك الشهري للغاز إلكترونيا

حذرت شركة «بتروتريد» للخدمات البترولية وتحصيل فواتير الغاز، وإحدى أذرع وزارة البترول والثروة المعدنية، المواطنين المستهلكين لخدمة الغاز الطبيعي، من التأخر في تسجيل القراءات الخاصة بالإستهلاك الشهري لعدادات الغاز، مشيرة إلى أن اليوم 15 سبتمبر هو الموعد الأخير لإدخال القراءة عن شهر سبتمبر2021.

عدم التسجيل يعرضك لدفع متوسط سعري أعلى من قيمة الاستهلاك

وأكدت الشركة، أنه إذا لم يقم المستخدمون بتسجيل قراءة عداد الغاز فسيتم تحصيل فواتيرهم من خلال متوسط سعري لها، وهو ما يكلف المواطنين دفع مبالغ غير مماثلة لقيمة الاستهلاك الحقيقي، ومن الممكن أن تكون أعلى من القيمة الحقيقية، كما أن التأخر في سداد قيمة الفواتير يمكن أن يتسبب في قطع الخدمة عن المتخلفين عن الدفع.

وشددت الشركة على ضرورة تسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيًا؛ منعًا لأخذ متوسط للاستهلاك خلال الشهر، حيث تم تفعيل خدمات التسجيل الإلكتروني بسبب أزمة فيروس كورونا.

طرق تسجيل قراءة العداد إلكترونيا

أوضحت الشركة أنه يوجد العديد من الطرق لتسجيل قراءة العداد إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة لتسجيل القراءة أو لتفادي عدم قدوم المحصل وهي كالأتي..

نقوم بالتسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت وهو «www.petrotrade.com.eg»، أو إبلاغ القراءة والسداد من خلال الـ«فون كاش» الخاص بالبنك الأهلي على المحمول أو تطبيق الشركة على المحمول، الذي يتم تحميله من على موقع الشركة.

الدفع من خلال فوري وخدماتي أو عن طريق الإنترنت

وأشارت إلى إمكانية الدفع من خلال موقع «جوميا وماي فوري» على الإنترنت، أو التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة، أو إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم «09000727» أو المحمول على رقم «5727»، أو عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

وأكدت أن هناك وسيلة أخرى لإبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملي علامات «فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان» أو عن طريق مكاتب الشركة المتوفرة في بعض «الكمباوندات» والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية، وكذلك 14 ناديًا في القاهرة والجيزة تم توفير بهم مراكز خدمة العملاء للمواطنين، بجانب المراكز التي يتم افتتاحها في الهيئات الحكومية.