بدأت اليوم.. 14 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

أعلنت شركة بتروتريد -إحدى شركات قطاع البترول- عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنّ دورة إدخال قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر سبتمبر تبدأ من اليوم وحتى يوم 15 من الشهر ذاته، إذ لن يُسمح بعدها بتسجيل القراءات.

وفي هذا الصدد، تقدم جريدة «الوطن» لقرائها ضمن خدماتها الإخبارية، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وموعد استحقاقها، في السطور التالية..

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

وهناك عدة طرق لإدخال قراءة عداد الغاز تتمثل في الآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة من هنـــــــــا؛ إذ يمكن للعميل إدخال قراءة عداد الغاز من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

- تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط) ويمكن تحميله من هنـــــــــا.

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم 1122.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الإنترنت.

- يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم 09000727 او المحمول على رقم 5727.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق «بتروميتر» على المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبيل في قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور وآب ستور.