قبل فوات الأوان.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيًا

تغلق شركة «بترويترد» العاملة في مجال تسويق الغاز الطبيعي وتحصيل الفواتير الخاصة به، اليوم الأحد، إمكانية تسجيل قراءة عدادت الغاز إلكترونيا.

وحددت الشركة، مدة لقراءة العدادات إلكترونيًا تبدأ من يوم 1 من كل شهر، لمدة أسبوعين على أن تنتهي في منتصف الشهر، يوم 15، مشددة على المواطنين تسجيل قراءة العداد خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتم الاحتساب للفاتورة الشهرية وفقًا لمتوسط الاستهلاك، وليس الاستهلاك الفعلي؛ ما يعني زيادة قيمة الفاتورة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، على النحو التالي:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل الخاص بشركة بتروتريد.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

8- من خلال تطبيق بيتروميتر، ويعد هذا التطبيق أحدث طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي ببتروتريد، بجانب العديد من الطرق الأخرى التي تقدمها الشركة وقطاع الغاز الطبيعي والشركات التابعة له.