رئيس الوزراء: تغطية كل المدن المصرية بالصرف الصحي في 2022

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في ملتقى «بناة مصر 2021»، منذ قليل، استهداف الحكومة لتغطية كل المدن المصرية بخدمة الصرف الصحي خلال العام الجاري أو العام المقبل على أقصى تقدير.

رئيس الوزراء: طفرة كبيرة في مشروعات الصرف.. وسنغطي المدن خلال 2022

وأضاف «مدبولي»، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى منذ قليل، أن مصر حققت طفرة كبيرة في مشروعات الصرف الصحي في الريف، حيث كانت نسبة تغطيته لا تتجاوز 11% خلال عام 2014، ووصلت حاليًا لـ38%، مضيفًا: «ومع مشروع حياة كريمة، نستهدف أن نصل لكامل التغطية بالصرف للريف المصري».

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بمثابة أيقونة للدولة المصرية، والتي تستهدف تطوير حياة أكثر من 58 مليون مواطن ومواطنة في كل ربوع الريف المصري، مضيفاً: «هو المشروع الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة».

مدبولي: الدولة المصرية ستواصل الاستثمارات العامة الكبيرة لسنوات مقبلة

وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ستواصل خلال الـ5 أو 7 أعوام المقبلة على أقل تقدير الاستثمار بقوة في مجالات الاستثمارات العامة، مع وجود إنفاق كبير في مجال البنية التحتية، والتشييد، والبناء.

وأعرب رئيس الوزراء عن فخره بوجود شركات مقاولات مصرية بدأت العمل منذ 7 سنوات، كانت شركات بسيطة وأصبحت عملاقة مؤخراً لتبدأ العمل بمشروعات بمليارات الجنيهات، وتسير تلك المشروعات على الطريق السليم.

ولفت «مدبولي»، إلى أن هناك شركات مصرية كثيرة تفوز بمشروعات في الدول العربية والإفريقية، حيث اكتسبت خبرات كبيرة جدا تمكنها تعمل على مستوى العالم كله وليس مستوى مصر فقط.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ 25 مدينة من مدن الجيل الرابع الجديدة، والتي يتم بنيت بالتوازي مع بعضها البعض، بعدما كانت مصر تنشئ في وقت سابق المدن الجديدة على مراحل، معتبراً ذلك بـ«جهد هائل من الدولة المصرية».