الإسكندرية: انتشار سيارات الكسح ورفع المخالفات استعدادا للأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نزول سيارات وبدالات إلى شوارع المدينة الساحلية، لأول مرة في شهر سبتمبر الجاري بالتزامن مع عدم استقرار الطقس، وذلك لكسح المياه في حالة تساقط الأمطار بشكل متوسط مع الدفع بسيارات الطوارئ من أجل الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها على المدينة الساحلية وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار على الإسكندرية اليوم 15 سبتمبر

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جرى التنبيه والتشديد على جميع الإدارات من أجل استمرار أعمال التطهير للشنايش وتخفيض منسوب بيارات محطات الرفع، مع استعداد النوبتجية بـ2 سيارة بكل منطقة وأفراد الشبكات بشركة الصرف الصحي.

وأضاف «نافع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجرى التنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة، وذلك استعدادا للتعامل مع الأمطار المحتملة، مشيرا إلى الاستعدادات بدأت بـ4 سيارات طوارئ،و4 بدلات طوارئ وعدد من سيارات التعامل مع الأمطار بالأحياء، مع استعداد شركة المياه ببدال واحد في نطاق كل حي.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، قيام شركة النهضة بتجريف الرمال ورفعها من أجناب الطرق ورفع أي مخلفات بشكل مستمر خاصة التي تقع فوق أو بجوار الشنايش.

طقس الإسكندرية اليوم 15 سبتمبر

وسجلت درجات الحرارة اليوم، في محافظة الإسكندرية، 29 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، وهي المرة الأولى لانخفاضها في شهر سبتمبر، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 21 كيلو متر في الساعة، إضافة إلى احتمالية هطول الأمطار بنسبة 10%، مع توقعات باستمرار الطقس الغائم على المدينة الساحلية.