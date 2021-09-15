ضبط المتهم بقتل شاب أمام مسجد بالدقهلية.. والآلاف يشيعون جثمانه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على المتهم بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة العصر، في قرية الأحمدية مركز شربين، وبعد محاولة المتهم الهروب والاختباء في مدينة جمصة بعدما فر هاربا بواسطة توك توك من مكان الواقعة، عقب إطلاق النار على الشاب «أحمد ك. ا. ق» ما تسبب في وفاته عقب وصوله إلى استقبال مستشفى شربين المركزي، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة وشارك الآلاف في تشييع جنازته.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم

وتعقبت الأجهزة الأمنية المتهم ويدعي «أحمد ع. م.»، والذي توجه إلى مدينة جمصة للاختباء بها فور ارتكاب الواقعة وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وبدأت الأحداث عندما تعقب المتهم المجني عليه، وعندما شاهده يدخل «جامع البحر» في القرية لصلاة العصر، وعند خروج الشاب «أحمد ك. ا. ق» على سلم المسجد أطلق المتهم تجاهه النار وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا، وحاول الأهالي إنقاذه ونقله إلى مستشفى شربين المركزي إلا أنه توفى فور وصوله.

التصريح بدفن الجثة

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وعمل تقرير الصفة التشريحية للجثة، وأمرت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط المتهم.

وشيع الآلاف من أهالي قرية «الأحمدية» في جنازة مهيبة في ساعة مبكرة اليوم جنازة الشاب «أحمد ك. ا. ق»، وسط حالة من البكاء الهستيري، وأكدوا أنه كان شابا ملتزما وحسن الخلق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.