«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة يصل لـ4 درجات (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد تحسنا بالأحوال الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية بواقع درجتين لـ4 درجات مئوية على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن القاهرة تسجل 31 درجة مئوية بانخفاض 4 درجات عن الأمس، وسيكون التحسن في حالة الطقس ملموسا بمحافظات الجمهورية.

وذكر أن الظواهر الجوية اليوم تتمثل في استمرار فرص سقوط الأمطار في فترات الليل والساعات المتأخرة على معظم محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأمطار التي سقطت خفيفة لمتوسطة ولم تؤثر على حركة الطرق

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأمطار التي سقطت كانت خفيفة لمتوسطة ولم تؤثر على الطرق.

وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا بالأحوال الجوية وسيكون هناك انخفاضا بدرجات الحرارة نستشعره اليوم حتى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن ومحافظات مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن ومحافظات مصر، كالتالي:

القاهرة 31 22

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 31 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 36 24

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 38 29

حلايب 34 28.