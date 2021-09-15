تجديد حبس تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب محافظة الشرقية تجديد حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث جرى ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو والحشيش بالإضافة لسلاح ومبالغ مالية في مركز الزقازيق.

معلومات عن التشكيل العصابي

وكانت وزارة الداخلية أعلنت خلال بيان، القبض على التشكيل العصابي بعد إعداد كمين محكم من قبل الأجهزة الأمنية وجرت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

ضبط المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة

وقالت وزارة الداخلية، في بيانها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام «3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية» حال تكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت الوزارة خلال البيان، أن المتهمين اتخذوا من القرية سكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية «بدون لوحات معدنية»، وبحوزتهم «كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم، وأحيلوا إلي النيابة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها اليوم بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.