أرقام ومنافذ.. تيسيرات للمواطنين لتقديم شكاوى الكهرباء

يعاني العديد من الأشخاص من بعض المشاكل في الكهرباء ما بين انقطاع متكرر أو ضعف الشبكة الكهربائية أو ارتفاع فاتورة الكهرباء، ازدادت شكاوى أصحاب العدادت التقليدية أيضا من نفاد قيمة الكارت بشكل سريع، لذا يلجأون إلى تقديم شكاوى لشركات الكهرباء.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تقديم شكاوى الكهرباء حيث خصصت شركات الكهرباء وجهاز التنظيم أرقامًا ومنافذ وموقعًا إلكترونيا وغيرها من الطرق التي تسهل على المواطنين التواصل مع المسئولين للتوصل لحل لمشكلتهم التي يعانون منها في الكهرباء.

6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالجهاز

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

أرقام واتس آب لشركات التوزيع لتلقي شكاوى المواطنين المختلفة

كما حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من الطرق والآليات المختلفة لسهولة التواصل مع المشتركين، لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات حيث خصصت الشركة القابضة للكهرباء رقم «واتس آب» بكل شركة توزيع لمساعدة أي مشترك لإرسال شكواه بشأن الفواتير الخاطئة لسرعة التفاعل معه.

- 01283388888 شركة شمال القاهرة.

- 01097217682 شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- 01270003430 شركة القناة.

- 01278117626 شركة جنوب القاهرة.

- 01002822513 شركة مصر العليا.

- 01207774849 شركة جنوب الدلتا.

- و01000549020 شركة البحيرة.

- 01289533661 شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

أرقام تليفونات لاستقبال الشكاوى الفنية والتجارية بأنواعها

بلاغات فنية: 2835989.

- شكاوى تجارية: 160509.

- إبلاغ القراءات: 146197.

- إبلاغ عن سرقات: 11697.

-إبلاغ عن أعمدة إنارة: 60841.

- استعلام عن متأخرات: 7021.

- حساب فاتورة: 359.

- استفسارات: 527935.