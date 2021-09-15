سقوط أمطار خفيفة على عدد من مدن البحيرة «صور»

شهدت عدة مدن بمحافظة البحيرة قبل قليل سقوط أمطار خفيفة لاسيما المدن الساحلية «ادكو، رشيد، أبو حمص، كفر الدوار» وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قد أعلن قبل أيام استعدادات المحافظة لموسم الشتاء، حيث قامت الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها، الانتهاء من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، كما يتم الوقوف على كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار، كما جرى تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب.

عمل محاكاة لموسم سقوط الأمطار

كما نفذت المحافظة في عدد من المدن محاكاة على أرض الواقع لتركيب صفايات الشتاء في الأماكن التي تتجمع بها مياه الأمطار، وذلك لرفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

إدارة الأزمات تتابع الاستعداد للشتاء

و قامت إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بعمل جولات للوقوف على مدى جاهزية محطات الصرف الصحي بالمرور على عدد منها «الحميات، شركة محطة المياه، الصدر، عزبة سعد، أبو الريش» للتأكد من انتظام العمل بها وجاهزية المحطات وكافة المعدات والأطقم بها.