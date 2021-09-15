«الشتاء جه بدري».. أمطار غزيرة على عدد من مراكز الدقهلية

شهدت مراكز محافظة الدقهلية الشمالية والشرقية، في ساعة مبكرة اليوم، أمطار غزيرة هطلت بشكل مفاجئ ووصلت الأمطار إلى مراكز المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل، ووصلت إلى أجزاء من مركز السنبلاوين، وتمي الأمديد، واستمرت الأمطار لدقائق وتوقفت بعدها بشكل نهائي، وساد طقس لطيف على معظم الأنحاء.

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غرق شوارع بعض القري والمدن في مياه الأمطار

وغرقت الشوارع في مياه الأمطار خاصة في المناطق المنخفضة، وتحسن بعدها حالة الجو ليسود طقس معتدل على معظم أنحاء المحافظة.

وبدأ هطول الأمطار للمرة الأولي هذا العام في بداية مبكرة لموسم الأمطار حيث لم يعتاد المواطنين سقوط الأمطار في هذا الوقت من السنة.

الأرصاد تتوقع هطول الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل هطول الأمطار عن تكاثر واضح للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال غرب وغرب الدلتا وشمال الدلتا وشرق الدلتا ومدن القناة وهي في تطور مستمر يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أمس أن تشهد السواحل الشمالية الغربية في الصباح الباكر كثافة سحابية متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح تمتد لتصل إلى الإسكندرية مع التقدم في الوقت.

من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة بعد أن سجلت اليوم 37 درجة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية ليسود تحسن نسبي في الأحوال الجوية وتنشط الرياح وتتكاثر السحب لتعطي شعور أفضل بحالة الطقس.