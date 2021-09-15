«وداعًا للصيف».. الأمطار تتساقط على مناطق متفرقة في البلاد «فيديو»

شهدت مناطق متفرقة من البلاد سقوط أمطار خفيفة في أول بشائر فصل الخريف، والذي من المنتظر أن يبدأ رسميًا في 22 سبتمبر الجاري، حيث سقطت الأمطار على بعض المدن والمحافظات في الوجه البحري، وانتشرت الفيديوهات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحتفل بمظاهر الشتاء من محبيه.

أمطار على مدينة بورسعيد

وشهدت محافظة بورسعيد أمطارا خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع وصول درجات الحرارة إلى 29 درجة والرطوبة إلى 70%، حيث استغل الأهالي الأمطار والتقطوا صورًا لها ووصفوها ببشائر الخير ونشروها عبر صفحات فيس بوك، وتبادلوا الدعاء والتضرع إلى الله أن تكون هذه الأمطار غيثا نافعا وأن تكون هذه السنة هي خير على بورسعيد ومصر والعالم كله، وأن ينتهي فيروس كورونا من العالم كله.

أمطار على بعض مدن محافظة الشرقية

وشهدت بعض مدن محافظة الشرقية أمطارًا خفيفة حيث انتشرت الفيديوهات التي ترصد هذه الأمطار على مدينة ديرب نجم بالشرقية.

أمطار على السنبلاوين

وشهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية موجة أمطار متوسطة، حيث سقطت المياه والتقط الأهالي فيديوهات وصورا للأمطار ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمطار في المنزلة

كما شهدت مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية أمطارًا بشكل مفاجئ حيث سقطت الأمطار والتي تفاجأ بها الأهالي ونشروا فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنوا حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من البلاد في وصول مبكر لمظاهر فصل الخريف.