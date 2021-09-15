شاكر: أنفقنا 36 مليار جنيه لتحسين شبكات الكهرباء في الـ4 سنوات الماضية

قال الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّ الدولة بدعم من القيادة السياسية استطاعت تحقيق تجربة نجاح رائدة في مجال الطاقة، وتحولت في وقت قياسي من العجز إلى الفائض، وتوفير الاحتياجات من الطاقة لعملية التنمية الشاملة التي تطبقها الدولة خلال المرحلة الحالية.

تحسين شبكات توزيع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية

أضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بمؤتمر «بناة مصر» بنسخته السادسة، أنَّ الوزارة صرفت 36 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية، موضحًا أنَّ شبكات التوزيع مازالت تحتاج لمزيد من التطوير، موضحاً أنَّ مبادرة «حياة كريمة» ستسهم في استبدال وتحديث شبكات التوزيع بالقري وتعزيز كفاءة المنظومة بشكل كامل.

رفع كفاءة إنتاج الكهرباء بنسبة 100%

أكّد أنَّ الوزارة خلال السنوات الماضية قامت برفع كفاءة إنتاج الكهرباء بنسبة 100% ونقل الطاقة بنسبة 98% إلى 99%، مضيفًا أنَّ هناك تحول غير مسبوق في مجال إنتاج الطاقة ونقلها، مشيرًا إلى أنَّ هناك استقرارًا هائلًا الآن في الدولة فيما يخص الطاقة الكهربائية، وأي منطقة في مصر تحتاج إلى الطاقة الكهربائية يتم إتمام التوصيل لها بشكل فوري.

خطة عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء

أوضح أنَّ الوزارة تبنت خطة عاجلة لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة موضحا أن الخطة شملت إضافة 3600 ميجا وات لمواجهة وتلبية احتياجات المواطنين في زمن قياسي، متابعًا أنَّ الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إدخال أكثر من 28 ألف ميجا وات، علمًا بأن أكبر حمل تمكنت الدولة من تغذيته في 2014 وصل لنحو 24 ألف ميجاوات.

أضاف أنَّ محطات «سيمنز» الثلاث في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف منحتنا إنتاجًا غير مسبوق، بلغ 14 ألف ميجاوات بقيمة 6 مليارات يورو، لافتًا إلى أنَّه تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، موضحًا أنَّ القطاع الخاص أصبح لديه ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.