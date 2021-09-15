«مصر الخير» تطلق قافلة طبية لخدمة ذوي الهمم بجنوب سيناء

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» قافلة طبية بمحافظة جنوب سيناء لخدمة الأهالي والأطفال من ذوي الهمم، إيماناً بدورهم في المجتمع، وحقهم في العيش كأشخاص طبيعيين، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

وتعاونت مؤسسة «مصر الخير» مع أفضل موردي الخدمات لتقديم خدمات الكشف علي المستحقين من ذوي الهمم خلال يومي القافلة 13 و 14 سبتمبر الجاري، وإجراء الكشف الطبي على المستحقين وتقييم الحالات وأخذ المقاسات الخاصة بالأجهزة التعويضية ومقياس السمع تمهيداً لتوزيعها على المستحقين لاحقاً.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية

وتقوم مؤسسة مصر الخير وبعد الحصول على المقاسات المختلفة وتقييم الحالات بتقديم العديد من الخدمات من خلال القافلة الطبية (سماعات أذن – كراسي متحركة - كراسي كهرباء - كراسي متخصصة للشلل الدماغي – توفير عصا للمكفوفين – لاب توب ناطق للمكفوفين – أطراف صناعية – حذاء طبي مخصص لذوي الهمم).

وتوجه قافلة «مصر الخير» مساعدتها لمختلف الأعمار من أطفال وشباب لمساعدتهم علي العيش في المجتمع بصور طبيعية وزيادة قدرتهم على التأقلم وسط المجتمع، وأن يكون لهم دور هام فى المجتمع كباقى أفراد عائلتهم ومحافظتهم.

مؤسسة مصر الخير

وقال بيان مصر الخير، الصادر اليوم، الأربعاء، إنه تم تقديم أكثر من 30 سماعة أذن بعد توقيع الكشف الطبي وأخذ المقياس المناسب لكل مستحق من المستحقين، وتقديم اكثر من 15 كرس متحرك وكهرباء وكرسي مخصص للشلل الدماغي، إضافة إلى تقديم أكثر من 12 «لاب توب» ناطق للمكفوفين لمساعدتهم على التعلم واستكمال دراستهم، وتوفير أكثر من 14 طرفا صناعيا لمساعدتهم في أداء المهام اليومية بصورة طبيعية.