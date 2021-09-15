ضبط تشكيل عصابي بالمنيا يسرق المواد البترولية من خطوط الأنابيب لبيعها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا من مسئول بشركة خطوط أنابيب البترول ، بأنه حال مروره على خط أنابيب نقل المواد البترولية بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة المركز، إكتشف وجود «عدد 2 محبس مثبتين على خط الأنابيب وبعض الأدوات» بقطعة أرض مملوكة لأحد الأشخاص «مقيم بأسيوط».

مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب بين المتهمين

استطاع فريق بحثي برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ضم عدد «6 متهمين أحدهم مالك قطعة الأرض المار بها خط الأنابيب وأحدهم له معلومات جنائية».

إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا بإرتكاب الواقعة

تم تقنين الإجراءات وإستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «سيارة ملاكى - ماكينة لحام» وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك بالإتفاق مع مالك الأرض المار بها خط أنابيب البترول وشروعهم فى سرقة كمية من المواد البترولية وبيعها فـى السوق السوداء وإقتسام المبالغ المالية المُتحصل عليها فيما بينهم، وأشاروا إلى إستخدام السيارة المضبوطة وماكينة اللحام فى تنفيذ مخططهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.