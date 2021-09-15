«الداخلية» تكشف لغز العثور على جثتي شقيقين في أسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثتين بأحد المناطق بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثتين «أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بمحافظة سوهاج» داخل غرفة بحوش «مٌشيد من البلوك الأبيض» ملك «إحدى السيدات وشقيقتها».

التنقيب عن الأثار بالإتفاق مع مالكة الحوش

استطاع فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «مالكة الحوش الأولى» وإتفاقها مع المجنى عليهما على الحفر للتنقيب عن الآثار داخل الحوش المشار إليه.

حفرة قطرها 3 أمتار وعمقها 10 أمتار

وتم تقنين الإجراءات وضبطها وبمواجهتها إعترفت وأضافت أنه أثناء الحفر إنهار عليهما جزء من الحفرة أثناء تواجدهما بداخلها وإستعانت ببعض الأهالى وتمكنوا من إخراجهما ووضعهما داخل الغرفة، وبالمعاينة عثر بداخل الحوش على حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 10 أمتار، كما عثر على الأدوات المستخدمة فـى الحفر وبعض التشوينات الناتجة عن الحفر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.