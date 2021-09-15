«لعدم إرتداء الكمامة» ضبط 8999 شخصا خلال 24 ساعة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فقط، عدد «8999» شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «8958» شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «41» شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير «707» مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط «205» قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات «1162» أرجيلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.