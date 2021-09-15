ضبط 5.2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط سيارة عليها كمية كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والاستيلاء على السلع المدعمة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مستخدماً فى ذلك سيارة نقل.

وعقب تقنين الإجراءت تم استهداف الشخص، وأمكن ضبط السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية محملة بـ140 جوالا من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي وزن 5,200 طن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.