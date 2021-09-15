22 سبتمبر.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري

يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشرة ، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ضيوف المهرجان القومي للمسرح المصري

بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

ومن المقرر أنَّ يشهد المؤتمر تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية اختيارها، كما سيتمّ الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح ، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم.

ينطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل على جميع مسارح القاهرة

يُشار إلى أنَّ الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل على جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح علي التنافس الخلاق.

95 عرضاً مسرحياً من الجهات الإنتاجية المستقلة والهواة

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان «الكاتب المسرحي المصري».

وتقدم 95 عرضاً مسرحياً من الجهات الإنتاجية المستقلة والهواة والشركات والبنوك والجامعات ومسرح القطاع الخاص للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح، ومنها 5 عروض لمسرح الطفل، وذلك بعدما تمّ إغلاق باب التقديم في الدورة الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ولكنه تمّ اختيار 13 عرضاً فقط.