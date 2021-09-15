ياسر جلال مُرشح لبطولة مسلسل الاختيار 3

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2» بشهر رمضان المنصرم، انطلقت التحضيرات للجزء الجديد، كما تصدّر اسم الفنان ياسر جلال مؤشرات البحث على جوجل، لاسيما وسط الحديث المتداول عن أنَّه يتمّ التفاوض معه من أجل بطولة «الاختيار 3»، والمقرر عرضه في رمضان 2022.

ولم يتمّ الاستقرار على أبطال الجزء الثالث حتى الوقت الحالي، وفق ما ذكره مصدر مقرب من الفنان ياسر جلال لـ«الوطن»، موضحًا أنَّ المفاوضات لازالت جارية مع الفنان ياسر جلال حتى يكون بطل الجزء الجديد وذلك بعد الاستقرار على تفاصيل السيناريو.

وأضاف المصدر، أنَّ الفنان ياسر جلال ليس المرشح الوحيد لبطولة الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، ولكن هناك عدد من المرشحين منهم أحمد عز، أحمد السقا، ولكن لم يتمّ التعاقد بشكل رسمي حتى الوقت الحالي مع أي نجم.

نجاح كبير لـ مسلسل «الاختيار 2»

وعرض مسلسل «الاختيار 2» على قناة ON المصرية، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة «سينرجي» في خدمة القضايا الوطنية المصرية، وحقق أعلى المشاهدات، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، وكان من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

وقد تناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

آخر أعمال الفنان ياسر جلال

وشارك الفنان ياسر جلال مؤخراً بمسلسل «الديب»، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في 8 حلقات فقط من خلال أحداث مثيرة مليئة بالتشويق والأكشن.

ومن المقرر أنَّ يعرض المسلسل على منصة «Watch it» الإلكترونية، وهو من تأليف عمر عبدالحميد، وإخراج أحمد نادر جلال.

يأتي ذلك بعد نجاح أخر أعماله الدرامية مسلسل «ضل راجل»، رفقة كل من نور ونرمين الفقي ومحمود عبدالمغني ورنا رئيس وأحمد حلاوة وإنعام سالوسة، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.