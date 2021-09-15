إزالة 192 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك لاسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع.

إزالة 54 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 54 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 21 فدانا و17 قيراطا و7 أسهم، كما أزالت 138 تعديا بالبناء المخالف بمراكز (ديرب نجم – ههيا - الزقازيق - مشتول السوق - بلبيس - أبو حماد - القنايات - كفر صقر - فاقوس - منيا القمح )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكد «غراب»، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

تشكيل لجان متابعة لرصد المخالفات

ووجه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها فى المهد حفاظاً على أراضي الدولة للاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشدًا المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.