خطة رفع كفاءة المطارات.. زيادة السعة الاستيعابية وإنشاء قرى للبضائع

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الدولة المصرية لديها حوالي 27 مطارا مدنيا، مشيرًا إلى رفع كفاءة مطار سفنكس من حيث السعة من 300 لـ900 راكب، وإجراء تعديلات بصالة الوصول، وتوسعة المهبط، وكذلك توسعة المطار نفسه ليواكب افتتاح المتحف الكبير، خاصة مع توافد حركة سياحية متوقعة، والتفكير جديا في إنشاء قرية بضائع بالمطار.

وأشار إلى رفع كفاءة المطارات التي كانت تستوعب حوالي 55 مليون راكب، والآن تستوعب من 65 مليون راكب في السنة.

رفع سعة مطار شرم الشيخ لـ9.2 مليون راكب

وأضاف وزير الطيران المدني، خلال حديثه في ملتقى «بناة مصر»، بمشاركة وفود دول عربية وأفريقية، أنه تم العمل على تطوير مطار شرم الشيخ، ومن المنتظر رفع السعة لـ9.2 مليون راكب في السنة لمطار شرم الشيخ، موضحا الانتهاء من مطار الغردقة الذي شهد نقلة حضارية كبيرة من أسواق حرة وغيرها، حتى أصبح يليق باسم مصر ومدينة سياحية مثل الغردقة، «فيه شغل بيتم بالنسبة للمطارات المصرية، وإنشاء المطار يكلف عدة مليارات وليست عدة ملايين، وإنشاء المطار ليس متمثلا في مدرج الهبوط، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة لكي يكون مصدر دخل للدولة، ويكون مزارا للمسافرين».

شركة مصر للطيران تعمل على 36 وجهة بأفريقيا

وكشف وزير الطيران المدني أن شركة مصر للطيران تعمل على 36 وجهة بأفريقيا، منها 19 باسم مصر للطيران، و16 باسم شركات مشتركة، لافتًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة غانا لإنشاء شركة طيران باسم «ghana air way»، على أن يكون لشركة مصر للطيران 75% والجانب الغاني 25%.

وذكر أنه يتم العمل في ليبيا بمجال الصيانة، موضحا أنه جاري العمل مع دول أفريقيا على قدم وساق، ولكن فتح الخطوط يستغرق وقتا.