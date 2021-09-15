برعاية الرئيس.. افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات في المحافظات

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أول مسار مؤمن للدراجات بمحافظة القاهرة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولفيف من المسئولين بالوزارة والمحافظة، وتتضمن مراسم وفعاليات الافتتاح تقديم مجموعة متنوعة من العروض الرياضية وماراثون للدراجات، وذلك بدءًا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة المقبل الموافق 17 سبتمبر 2021، بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتى تقاطع المحور مع كوبري مصطفى النحاس بطول 6 كيلو مترات.

وزير الشباب والرياضة: توجيهات الرئيس بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجا لعدة مبادرات

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس بإنشاء المسارات المؤمنة للدراجات تمثل تتويجا لمبادرات دراجتك صحتك ودراجتك دخلك والدراجة الكهربائية والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبتوجيهات منه، مشيراً أن الهدف من مبادرات الدراجات أصبح يتحقق بشكل كامل سواء من خلال إتاحة الاستخدامات المتنوعة لها، وكذلك إتاحة المسارات المؤمنة لها، وهو ما سيكون له الأثر في التوسع الجغرافي والسكاني لمبادرات الدراجات حتى تصبح أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المسارات المؤمنة للدراجات بجميع المحافظات كل يوم جمعة من الساعة 6 حتى 10 من صباح كل يوم جمعة تباعا بأحد المحافظات، وبحضور وزير الشباب والرياضة والمحافظين.