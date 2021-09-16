تعرف على الفئات المستهدفة والممنوعة من تناول مصل الإنفلونزا

ناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لتشابه أعراضها مع فيروس كورونا؛ إذ يمكن أن يخفف اللقاح من الأعراض التي قد يصعب تمييزها عن الأخرى الخاصة بالفيروس.

وكان الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، قال في حديثه لـ«الوطن» إن هناك عددًا من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لتلقي المصل، وفئات أخرى تمنع من تناول مصل الإنفلونزا الموسمية، وهي على النحو التالي:

الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا لتناول اللقاح

- أصحاب الأمراض المزمنة «السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب».

- مرضى حساسية الصدر.

- الأطفال أكبر من 6 شهور.

- الحوامل.

- مرضى ضعف المناعة.

- كبار السن.

فئات ممنوعة من تلقي لقاح الإنفلونزا

- الأطفال أقل من 6 شهور.

- ارتفاع الحرارة الشديد، حيث يؤجل التطعيم بالمصل لحين نزول الحرارة.

- مرضى حساسية البيض.

- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي «الغيلان باريه».

- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

وكانت هيئة الدواء المصرية أشارت إلى أنّ هناك نوعين من لقاحات الإنفلونزا المتوفرة في مراكز المصل واللقاح، وهما الثلاثي والرباعي، يعمل الأول على توفير الحماية من 3 سلالات مختلفة من فيروس الإنفلونزا، وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات، بينما الآخر يوفر الحماية من 4 سلالات، ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات.

وشددّت الهيئة على المواطنين ضرورة الانتظار لمدة 14 يومًا على الأقل، بين الحصول على لقاحي الإنفلونزا وكورونا، وذلك كإجراء احترازي تجنبًا للآثار الجانبية الشائعة المصاحبة لتلقي العديد من اللقاحات، مع ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية المتخصصين قبل تلقيهما في نفس الوقت.

وأوضح مدير مركز الحساسية والمناعة، أنّ الشخص المنتظم بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام، يكفيه جرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى أخرى بعد شهر، علمًا بأنّ المصل متوافر في مراكز المصل واللقاح طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً، بسعر 170 جنيهًا.