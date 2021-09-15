الزراعة تنظم 500 ندوة توعوية بـ148 مركزا لتجميع الألبان

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ 500 ندوة ارشادية توعوية بأهمية مراكز تجميع الألبان في 148 مركز على مستوى كافة محافظات الجمهورية، منذ بداية أغسطس الماضي، وحتى الآن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تستهدف تطوير وتتمية القرى المصرية، وتحسين دخول ابنائها ورفع مستوى معيشتهم.

توعية المزارعين والمربيين بأهمية المراكز والعائد منها

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأهمية التوسع في انشاء وتطوير ومراكز تجميع الألبان وتوعية المزارعين والمربيين بأهميتها والعائد منها، وتوضيح المردود الاقتصادي والاجتماعى الذي يحصل عليه صغار المربين والفلاحين.

وأكد أنه عقد حلقات نقاشية مع صغار المربيين خلال هذه الندوات، والاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تواجههم للعمل على تذليلها على الفور، وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

توفير الألبان بأعلى جودة ومواصفات قياسية

وقال إن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يساهم في توفير الألبان بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية، فضلا عن تحسين دخول صغار المربين ومنتجى الألبان بالتعامل مع مراكز تجميع الالبان المرخصة والتى تمثل سوقا متوازنا لمنتجاتهم من الألبان.