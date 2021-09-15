بدء حملة التحصين ضد مرض طاعون الأغنام والماعز في المنيا السبت

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) والترقيم والتسجيل، والتي تنطلق السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر بكافة مراكز ومدن المحافظة وتستمر لمدة شهر.

أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تستهدف تحقيق أقصى درجات الوقاية من مرض طاعون المجترات وتحصين الأغنام والماعز لضمان عدم إصابتها به، مشيراً إلى أن فعاليات الحملة تشمل جميع الوحدات البيطرية والتي يصل عددها إلي 105 وحدة ، والقري وتوابعها، بمختلف أنحاء المحافظة.

تنظيم حملات رقابية على أسواق المنيا

وواصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة للأسواق، للتأكد من سلامة الغذاء، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الحملات تم المرور على مراكز (المنيا – سمالوط – بني مزار)، وجري تحرير 8 مخالفات تنوعت ما بين، 5 مخالفات للحوم بلدية بوزن 13.500 كيلو جرام، وتحرير 3 مخالفات للحوم مجمدة ومصنعات غير صالحة، بإجمالي 50 كيلو جرامًا، وتم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.