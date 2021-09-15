«محامو المتهم ينسحبون».. تجديد حبس «سمكري البني آدمين» 15 يوما

قررت النيابة العامة حبس المتهم يوسف خيري، المعروف إعلاميًا باسم «سمكري البني آدمين»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما نسبت له النيابة العامة تهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية الخاصة به، كما انسحب أيضا المحاميين الذين وُكلوا للدفاع عنه بعدما اكتشفوا أن الشهادات الخاصة به مزورة بالفعل.

بلاغ من نقابة العلاج الطبيعي

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق غلق المركز الخاص بالمتهم يوسف خيري الموجود في مدينة نصر وألقت القبض عليه، وذلك بعدما تقدمت نقابة العلاج الطبيعي ببلاغ إلى الجهات المعنية تتهم فيه «خيري»، بتزوير بطاقة رقمه القومي وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي وتزوير شهادة التخرج الجامعية الخاصة به.

غلق مراكز العلاج الطبيعي الغير مرخصة

وأكدت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، في وقت سابق، أنه في إطار الجهود المكثفة للنقابة العامة العلاج الطبيعي من جمع للمعلومات ورصد العناصر منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي وفتح مراكز غير مرخصة، والتعدي على حرمة المرضى، وكانت قد أعلنت عن إغلاق مركز وهمي جديد لمنتحلة صفة إخصائية العلاج الطبيعي بالإسكندرية، لتكون الواقعة الثالثة بعد إغلاق مركزين على شاكلة «سمكري البني آدمين»، أحدهما في الإسكندرية والثاني في مدينة نصر.

وحذر سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، في تصريحات، المواطنين من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين، بعضهم من الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، كان آخرها واقعة القبض على شاب أطلق على نفسه اسم «سمكري بني آدمين»، وجرى تشميع المكان وإلقاء القبض عليه بالتعاون مع إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.