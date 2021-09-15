أوروبا تتعهد بتوفير 200 مليون جرعة من لقاح كورونا لقارة أفريقيا

خصص الاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة إضافية من لقاحات فيروس كورونا لقارة أفريقيا من أجل مساعدتها على كبح الجائحة.

وبلغت إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا 8 ملايين و66 ألف إصابة و204 آلاف وفاة، فيما سجل إجمالي المتعافين 7 ملايين و356 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

أوروبا توفر 200 مليون جرعة من لقاح كورونا لأفريقيا

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء إن التبرع الجديد، والذي سيسلم بالكامل بحلول منتصف العام المقبل، يأتي بالإضافة إلى 250 مليون جرعة تعهد الاتحاد بتوفيرها.

وأضافت أن هذه الخطوة تؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة للدول ذات الدخل المنخفض من أجل مكافحة الفيروس، «هذا استثمار في التضامن، وهو أيضا استثمار في الصحة العالمية.»

وأوضحت إن الاتحاد أرسل، إضافة إلى 700 مليون جرعة للأوروبيين، لقاحات لما يصل إلى 130 دولة مجتمعة.

وذكرت أورسولا، في خطاب «حالة الاتحاد الأوروبية»، أمام البرلمان الأوروبي، «نحن المنطقة الوحيدة في العالم التي حققت ذلك»، قائلة «أولويتنا الكبرى، والأكثر إلحاحا هي تسريع وتيرة التطعيم العالمي، حجم الظلم واضح مع إعطاء أقل من واحد بالمائة من الجرعات العالمية للبلدان ذات الدخل المنخفض».

نسبة التطعيم في لقاحات كورونا في أفريقيا بلغت 3%

يشار إلى أن أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضحت تسجيل نسبة التطعيم 3.18% من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12% من سكان القارة، بينما حصل 2.96% على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء.

وأوضحت الإحصائيات أن المغرب قام بتحصين 47% من السكان، بينما سجلت جنوب إفريقيا 24.3%، وبلغت زيمبابوي 16.5% في معدلات التطعيم.

وتعتمد إفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99% من إمداداتها من اللقاحات، بينما يهدف الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60% من اللقاحات داخل القارة بحلول عام 2040.