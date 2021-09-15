شروط اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن مواعيد اختبارات القدرات 2021 للجامعات الحكومية والتكنولوجية بالنسبة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021، والتي من المقرر أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لها يوم السبت المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري وحتى 20 من الشهر ذاته، على أن يتم التنفيذ فعليا يوم الأحد 19 سبتمبر الجاري وحتى يوم 21 من الشهر ذاته، و ذلك للكليات والجامعات الحكومية والتكنولوجية التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات بجانب الحد الأدنى للقبول بالكليات، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شروط التقدم لاختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 بالجامعات

- لا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولا نهائيا بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقا لأسبقية المجموع والأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة و المعاهد الفنية الصناعية التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة عمارة – فنون- الكليات التكنولوجية)، وفقا للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب علي نسبة 75% من المجموع الكلي، وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

70% حد أدنى لمجموع الطالب للتقدم لاختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021

- طلاب الثانوية الصناعية نظام (3 سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من المجموع الكلي.

- سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات و بأسبقية المجموع الكلى ووفقا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات وباقي شروط وقواعد القبول.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2021( حداثة المؤهل).

- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط .

تعرف على أماكن اختبارات القدرات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021