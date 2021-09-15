تعرف على كليات المرحلة الثالثة 2021 الموجود بها أماكن شاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، البدء في أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2021، من السبت المقبل وحتى يوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، لـ66997 طالبًا وطالبة للشعبتين، منقسمين إلى 24932 طالبًا بالشعبة الأدبية و42065 بالشعبة العلمية، بحد أدنى 50% بمعدل 205 درجات، مشيرة أيضًا إلى كليات المرحلة الثالثة 2021 الموجود بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلتين، لافتة إلى إعلان النتيجة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني.

كليات المرحلة الثالثة 2021 المتاحة للشعبة الأدبية

وعن كليات المرحلة الثالثة 2021 الموجود بها أماكن شاغرة لطلابها، أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية 2021 بتنسيق المرحلة الثالثة، التي تتمثل في الآتي:

ـ بعض كليات التربية «تعليم أساسي».

ـ كليات التربية شعبة طفولة.

ـ كليات السياحة والفنادق.

ـ كليات التربية الرياضية.

ـ كليات التربية النوعية «موسيقية وفنية».

ـ كليات التربية الموسيقية.

ـ المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة.

ـ المعاهد التابعة للكليات التكنولوجية.

كليات المرحلة الثالثة 2021 المتاحة للشعبة العلمية

وعن كليات المرحلة الثالثة 2021 المتاح بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية «علمي علوم ورياضة» بتنسيق المرحلة الثالثة 2021، تمثلت في الآتي:

ـ بعض كليات الزراعة شعبة رياضيات.

ـ كليات التربية «تعليم ابتدائي».

ـ كليات التربية شعبة طفولة.

ـ كليات الحقوق «انتظام وانتساب».

ـ كليات التربية النوعية.

ـ كليات الآداب «انتظام وانتساب».

ـ كليات السياحة والفنادق.

ـ المعاهد الفنية للتمريض.

ـ كليات التربية الرياضية.

ـ كليات التربية النوعية «فنية وموسيقية».

ـ كليات التربية الفنية.

ـ كليات التربية الموسيقية.

ـ الكليات التكنولوجية.

ـ المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.