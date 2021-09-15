بمشاركة 32 رساما.. معرض «رائدات المسرح العربي» يحتفي بالمرأة الفنانة

ينطلق مساء اليوم معرض «رائدات المسرح العربي» بالمجلس الاعلى للثقافة، ضمن فعاليات مهرجان إيزيس الدولي للمسرح المرأة في دورته التأسيسية، الذي تنظمه وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة، الذي ينظمه متحف الكاريكاتير العربي، ومؤسسه الفنان عماد جمعة، وذلك بمشاركة 32 فنانا من الفنانين المصريين والعرب، احتفاء بدور المرأة المصرية والعربية، وإسهاماتها في نهضة المسرح في مختلف الدول العربية.

80 لوحة تحتفي بفنانات الزمن الجميل

يضم المعرض نحو 80 لوحة من رسومات لأشهر نجمات المسرح في مصر والبلاد العربية، ومن بينهن أمينة رزق وخيرية أحمد، سعير البابلي، وسناء يونس، وزوزو نبيل، أساطين المسرح المصري، إضافة إلى رائدات المسرح في تونس والمغرب والجزائر والكويت.

وحسب الفنان عماد جمعة، منسق المعرض: الهدف الاحتفاء برائدات المسرح في مصر والبلاد العربية، ونعتمد بعدا زمانيا وآخر جغرافيا، إذ نعود بالزمان حوالي 100 سنة إلى الوراء، فنقد بديعة مصابني, منيرة المهدية، ودولت أبيض، الذين كانوا في فرق أولاد عكاشة، وجورج أبيض، أي بدأوا مسيرتهم في عشرينات القرن الماضي، فقبل هذا التوقيت كان الرجال يقومون بدور النساء على المسرح، إلى أن جاءت الفنانات الرائدات وصعدن خشبة المسرح.

أما البعد الجغرافي، فقد حرصنا ألا يكون المعرض قاصرا على فناني مصر فقط، بل جولة فى العالم العربي، أوائل السيدات التي صعدت على خشبة المسرح في هذه الدول، ومن المغرب مثلا أمينة رشيد، وأول سيدة تقف على خشبة المسرح من الكويت هي مريم الصالح، والذي اكتشفها زكي طليمات في الستينات متحديا المجتمع المحافظ في الخليج.

أبرز الفنانين المشاركين في المعرض

ومن الفنانين المشاركين في معرض رائدات المسرح العربي: أحمد خبالي، أدهم لطفي، أركان الزيدي، أروى مقبل، أسامة بوصبا، أنس الديب، إيمان السيد- ثروت مرتضي- جبار صابر قادر- حورج البهجوري- خلف طايع- دلال قيسى- رشيد الرحموني- سامي أمين- شمس بلعربي- شيماء جمال- علاء عبد العزيز- عمر الصاوي- عمر صديق- غادة مصطفى- قاسم قبلان- كريم كلش- كمال جبر- ماهر دانيال- مروة ابراهيم- معتز عزام- نادي- نجلاء فوزي- نزار عكاف- هاني عبد الجواد- هيام عزت- هيكا الشيخ.