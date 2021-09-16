حظك اليوم برج الأسد الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعي مولود برج الأسد للحصول على أعلب المناصب، فهو شخصية طموحه، يتمتع بشخصية جريئة وقوية، ومهارة عالية في الإقناع والحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج مهنيا

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

رغم الضغوط والخلافات، المريخ وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.