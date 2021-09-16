حظك اليوم الخميس 16-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

الكثيرون لا يستطيعون بداية اليوم بدون معرفة حظك اليوم من خلال علوم الفلك والأبراج، سوء على الصعيد المهني أو الأسري أو العاطفي، فالبعض يري أنها علامة إلهية تحدث بسبب حركة الكواكب خلال اليوم، والبعض يعتبرها مجرد مزحة أو قراءة على سبيل التسلية، وفي كل الأحوال، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا، لكن لا تستسلم للتوتر أو التشوش وحاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الحمل 16-9-2021على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 16-9-2021على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك روح عملية تجعلك ترى الأمور بمنظور واقعي، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 16-9-2021على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تناغم القمر مع الشمس يعدك بأوقات رائعة تقضيها مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتنظيم أعمالك وأمورك المالية وقد تفي بالتزامات مادية وتتخذ قرارات موفقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-9-2021على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تتواصل بذكاء مع من تحب وقد تخوض في نشاط جديد ومميز.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم يطالبك الفلك بمضاعفة حذرك ومراجعة موقفك المالي.

حظك اليوم برج السرطان 16-9-2021على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك رغبة في التمرد على الطرف الآخر.. حاول أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة إيجابية ويجعلك ذلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم برج الأسد 16-9-2021على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، المريخ وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم برج العذراء 16-9-2021على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر يمنحانك اليوم أسباب السعادة فالتقط الفرص.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم برج الميزان 16-9-2021على الصعيد العاطفي

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 16-9-2021على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج العقرب 16-9-2021على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك والتصرّف بحذر ودقة في قرارات العمل.

حظك اليوم برج القوس 16-9-2021على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2021على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر اليوم وكن متحفظا.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2021على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2021على الصعيد

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بمشاركة الأصحاب نشاطات ممتعة وتكسب ثقة الجميع.

حظك اليوم برج الحوت 16-9-2021على الصعيد العاطفي

أوقات رائعة قد تقضيها اليوم مع من تحب وتنجح في أن تكسر الروتين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.