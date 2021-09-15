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حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 15 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت، بأنه شخص ودود، يهتم بمن حوله، فهم أفضل الأصدقاء كما أنهم مخلصون جدا وعاطفيون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل المشروعات يعدك بأجواء احتفالية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات، فقط انتبه لحقوقك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم تميل لإظهار حماس واهتمام بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.

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