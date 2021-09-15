حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 15-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز تفكير مولود برج الدلو بالمرونة والحرية، وهو يرفض أن يُفرض عليه القيود من شريك حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تبدو أكثر استعدادا للتطور ولتنظيم أفكارك وأعمالك، فقط عليك أن تحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. تميل لدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وتراقب جيدا المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.